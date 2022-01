Ambulância tomba e mulher morre antes de ser atendida em Blumenau, em SC

O veículo estava a caminho do atendimento de uma mulher que havia sofrido parada cardiorrespiratória no bairro de Progresso

Uma viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) tombou na sexta-feira (14), em Blumenau (SC), depois de ser atingida por um carro de passeio no cruzamento da Rua Nereu Ramos com a Rua Coronel Vidal, ambas na região central da cidade.

O veículo estava a caminho do atendimento de uma mulher que havia sofrido parada cardiorrespiratória no bairro de Progresso. A vítima morreu antes que uma equipe de contingência área tivesse chegado ao lugar. Detalhes da paciente que morreu não foram divulgados.

Segundo informações preliminares, a colisão ocorreu porque um motorista de um veículo Hyundai HB20 branco não teria ouvido a sirene da ambulância. O motorista do carro de passeio não se feriu.

Uma enfermeira presente na viatura do Samu sofreu ferimentos leves e foi atendida no local. O motorista e um médico também estavam dentro no veículo e foram encaminhados para uma base médica dos Corpos de Bombeiros, em Blumenau, dispensando atendimento emergencial.

Um vídeo gravado pouco depois do acidente mostra um homem tenta quebrar o vidro da frente da ambulância tombada para tentar retirar os profissionais do Samu. Todos conseguem sair pela janela lateral, segundo o Corpo de Bombeiros.