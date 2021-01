Aluna de autoescola bate carro em muro durante prova de direção

PUBLICIDADE

Uma aluna de autoescola bateu o carro contra um muro, danificando severamente o veículo, durante uma prova de direção, na manhã desta quarta-feira (13). Além da mulher, estavam no automóvel dois avaliadores do Departamento de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES). Ninguém se feriu.

O caso ocorreu em Ibatiba, no Sul do estado. De acordo com as informações passadas pelo dono da autoescola, a mulher perdeu o controle do veículo ao fazer uma curva. Na sequência, ela desceu um barranco e colidiu contra o muro de um depósito de gás desativado. Tanto o veículo quanto a parede foram bastante danificados. De acordo com o Detran, os ocupantes do carro não se feriram.

A aluna foi reprovada na avaliação. O dono da autoescola avaliou o prejuízo em cerca de R$ 10 mil.