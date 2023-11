Alpinista limpa fachada de prédio mais alto do Brasil

O prédio chega a 290 mentros de altura

Breadlee Alves de Oliveira, alpinista e sócio de uma empresa especializada em serviços em altura, compartilha sua experiência “incrível e desafiadora” ao realizar a limpeza da fachada do edifício mais alto do Brasil, localizado em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, com impressionantes 290 metros de altura.

Por meio de vídeos, Breadlee proporciona uma visão única da vista deslumbrante do One Tower, situado na Avenida Atlântica, conhecida pela concentração de arranha-céus luxuosos à beira da Praia Central. Este edifício icônico passou recentemente por uma megaobra de alargamento.

Breadlee revela que os trabalhos de limpeza estão programados para se estender até dezembro deste ano.