‘Alguém pode ter levado ele’, diz mãe de menino que desapareceu em praia

Benjamim Nunes de Jesus, a criança de 4 anos que desapareceu quando estava com a mãe em uma praia do Guarujá-SP, ainda não foi encontrado. As equipes do Corpo de Bombeiros procuram pelo menino há mais de 24h. Ana Cristina de Souza Nunes, mãe da criança, acredita que ele possa ter sido levado por algum desconhecido.

O menino sumiu na tarde de terça-feira (3), após a mãe o perder de vista por alguns segundos. Desde então, equipes de bombeiros procuram por Benjamim em uma área de mata próxima à praia e também fazem buscas no mar.

Na tarde de quarta-feira, o capitão Paulo Sérgio dos Santos informou à TV Tribuna que o Corpo de Bombeiros havia cessado as buscas terrestres, pois nenhum vestígio do garoto foi encontrado ao redor de Santa Cruz dos Navegantes, praia onde Benjamim desapareceu.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, foram usados cães farejadores e outras duas viaturas com seis bombeiros do 6º Grupamento nas buscas terrestres pela mata. No entanto, Ana Cristina acredita que o filho não entrou na água e pede para que os bombeiros continuem procurando por Benjamim na terra e no mar. A mãe do garoto também levantou a possibilidade do menino ter sido levado por alguém.

As buscas pela criança serão retomadas na manhã desta quinta-feira (5). Ao todo, quatro mergulhadores, duas embarcações e 30 civis que passaram por treinamento para atuar como salva-vidas temporários integram a equipe de buscas por mar.