Agressão: criança é espancada por mãe e perde o baço

No Maranhão, uma criança de 2 anos de idade foi agredida pela mãe. A pequena foi levada ao hospital pela própria mãe, onde os médicos constataram as agressões. No diagnóstico final a menina apresentava diversos hematomas pelo corpo e no rosto. Além disso, ela teve parte do couro cabeludo arrancado.

Segundo a Polícia Civil do estado, Ironilde de Sousa, de 28 anos, foi denunciada pela assistência social do hospital ao Conselho Tutelar após os médicos observarem marcas de agressões e espancamento. A própria criança afirmou que a autora das agressões era a “mamãe”.

A mãe foi presa em flagrante ainda no hospital pela 13ª Delegacia Especial da Mulher do Município de Presidente Dutra. Em depoimento, a mãe afirmou que a criança havia caído. A mulher foi encaminhada para a Unidade Prisional de Presidente Dutra, onde ficará à disposição da Justiça.

Segundo a delegada Elen Coelho, responsável pelo caso, a criança devia sofrer agressões há algum tempo. Mesmo após ser submetida a uma cirurgia de urgência para a retirada do Baço, que foi rompido, o estado de saúde é estável.