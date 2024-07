Agente brasileira é presa após ser filmada fazendo sexo com detento em Londres

No sábado (29), a agente penitenciária brasileira Linda de Sousa Abreu, de 30 anos, foi presa após ser filmada tendo relações sexuais com um detento em uma prisão em Londres, Inglaterra. Linda compareceu a uma audiência de custódia no Tribunal de Uxbridge nesta segunda-feira (1°) e foi liberada sob a condição de comparecer em uma nova audiência no dia 29.



A Polícia Metropolitana de Londres começou a investigar o caso na última sexta-feira (28), após um vídeo do incidente se tornar viral nas redes sociais. Durante a audiência desta segunda-feira, Linda foi acusada de má conduta em função pública. Ela pagou fiança e foi liberada.



Além de sua função como agente penitenciária, Linda é modelo e conhecida pelo seu perfil no OnlyFans, onde se autodenominava “La Madre”. Ela produzia conteúdos para a plataforma de vídeos adultos em parceria com seu marido, Nathan Richardson, que também é lutador de MMA.