Agência referência em Marketing 360º promove campanha com fee grátis

Empresa está com nova sede localizada no prédio comercial mais alto da capital paulista; evento de inauguração da matriz movimentou o mercado de marketing nacional.

Celebrando a nova sede e o aniversário de 21 anos, completos em agosto, a StarMKT, agência de marketing 360º e full service, está promovendo até o dia 13 de julho a campanha “Siga a Estrela”.

Na ação promocional para todo o Brasil, empresas de todos os segmentos concorrerão a três campanhas com fee grátis da agência. Para participar, os interessados devem se inscrever no hotsite. Os nomes dos ganhadores serão divulgados no dia 14 de julho, às 15h, em uma live no Instagram da agência StarMKT.

A empresa ganhadora terá direito a um job – que pode ser uma ação de trade marketing, peça publicitária, um anúncio, entre outros trabalhos – sem a cobrança de fee, ou seja, não terá custos com planejamento, criação, cotação e plano de mídia.

O trabalho dos ganhadores será desenvolvido exclusivamente pelos profissionais experts da StarMKT, agência de grandes players do varejo e da indústria de bens de consumo do país, tais como, Assaí Atacadista, GPA, CRS Brands, Aviva, entre outros.

A ação promocional é uma oportunidade para empresas de diversos segmentos se destacarem no mercado e terem, por meio do trabalho a ser desenvolvido pela StarMKT, crescimento e resultados imediatos.

Inauguração da nova sede

Toniolo destaca a importância da parceria entre os clientes e a agência (Foto: Ranosi)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A nova matriz da StarMKT está localizada no maior prédio comercial da grande São Paulo, no bairro Tatuapé. O evento de inauguração do espaço movimentou o mercado de marketing e publicidade nacional.

O momento contou com a presença de CEOs, diretores de grandes empresas e renomadas redes de varejo e da indústria nacional, além do maior ilusionista do Brasil, Issao Imamura, e da apresentadora de TV, Kátia Romão.

Durante a inauguração, a importância da parceria entre os clientes e a agência foi mencionada pelo CEO da empresa, Marco Toniolo. Ele destacou que o grande diferencial da StarMKT é que o trabalho desenvolvido traz retorno imediato aos seus clientes.

“Acredito que a StarMKT tende a crescer muito, exatamente por esse diferencial que nós temos. O mercado está cada vez mais competitivo e trabalhando de forma seletiva com as empresas. Por isso, não há mais espaço para fazer um retorno de branding a longo prazo. É preciso fazer um trabalho conjunto (branding + retorno) para que os clientes em geral possam fazer novamente o investimento, ou seja, reinvestir na própria marca. Quem não fizer isso a curto espaço de tempo tende a sair do mercado”, analisa o CEO.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nova sede, novo momento, novo site

O novo site da agência, lançado com a inauguração da nova matriz, está mais moderno, completo e interativo. Na plataforma, é possível encontrar os principais cases de sucesso da agência, bem como suas dezenas de prêmios e reconhecimentos às ações promocionais para o varejo e a indústria.

A empresa ainda está preparando uma novidade para seus usuários, um blog com conteúdos atuais e relevantes.

Para saber mais detalhes sobre a história da StarMKT, acesse o seu site