Aeronave que realizava transporte de paciente de Covid-19 sofre acidente em Diamantina

Uma aeronave de pequeno porte que viajava de São Paulo para Diamantina, interior do estado de Minas Gerais, sofreu um acidente no aeroporto Juscelino Kubitschek, durante o pouso, neste sábado (2). O veículo realizava o transporte de um paciente de Covid-19 entre os locais. As informações são do site BHAZ

O avião transportava quatro pessoas que foram socorridas pelos bombeiros e Samu. De acordo com as informações divulgadas, nenhum dos envolvidos apresentou ferimentos graves, sendo que três tiveram machucados leves e uma sem nenhum ferimento.

O acidente teria acontecido após o veículo aéreo sair da pista de pouso. As pessoas envolvidas no episódio são uma médica, Amanda Gabriela Dourado, um enfermeiro, João Carlos Barbosa, o piloto, Mauricio de carvalho, e um copiloto, Eduardo Valim Macena. Todos foram levados para um unidade hospitalar do município.