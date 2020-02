Advogado de Rose Miriam afirma que cliente está “extremamente fragilizada” 

PUBLICIDADE 

O advogado de Rose Miriam Di Matteo, Nelson Willians, falou mais uma vez sobre a batalha judicial pela herança do apresentador Gugu Liberato. O representante disse que a mãe dos filhos de Gugu está debilitada e muito sensível.

Segundo a defesa da viúva, a luta de Rose Miriam é uma luta de Davi contra Golias, Rose é Davi e Golias é toda essa mídia que a família do apresentador tem usado contra ela. Ainda de acordo com o advogado, Rose Miriam está com acompanhamento médico.

Nelson disse ainda que não está disposto a fazer outro tipo de acordo com a família que não o reconhecimento da união estável e, consequentemente, todos os direitos de Rose Miriam.

De acordo o advogado, eles vão entrar com os documentos que provam a união estável entre esta quarta-feira (12/02/2020) e quinta.