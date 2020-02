Advogado de Goiás é encontrado morto no Rio de Janeiro

O advogado Emerson Thadeu Vita Ferreira, de 43 anos, foi encontrado morto em um apartamento do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil do Estado de Goiás, Emerson já atuou na defesa de membros de facções criminosas e foi preso por suspeita de envolvimento em um esquema de sumiço de processos judiciais por meio de assinaturas falsificadas.

O crime aconteceu no último domingo (16). Por causa de seu contato com os membros das facções criminosas, o advogado goiano já havia sido ameaçado de morte antes, de acordo com a polícia.

A morte do advogado foi registrada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, segundo a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO). Ainda segundo eles, não há informações concretas sobre causa e motivação do crime.