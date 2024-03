Adolescentes de 14 e 16 anos gravaram vídeo após degolarem vítima em MT

As execuções são atribuídas à facção carioca Comando Vermelho

Dois jovens foram vítimas de um assassinato, onde um deles teve sua cabeça encontrada dentro de uma mochila após ser degolado. Os possíveis responsáveis pelo crime são dois adolescentes de 14 e 16 anos, que foram apreendidos nesta terça-feira (5). As execuções são atribuídas à facção carioca Comando Vermelho, conforme revelam as investigações.

A cabeça encontrada na mochila pertence a Ludinei Kennedy Paixão Andrade, de 18 anos, desaparecido desde o último sábado (2). Um bilhete foi descoberto junto ao corpo do jovem, fazendo referência à facção carioca. O achado ocorreu próximo a um lava-jato no Bairro Pôr do Sol, em Mirassol D’Oeste, distante 329 km da capital, Cuiabá, na segunda-feira (4/3).

A segunda vítima foi identificada como Jakson Francisco de Souza, de 19 anos. Os corpos dos dois jovens foram localizados em um matagal. Segundo o conteúdo do vídeo, um dos criminosos relata que as vítimas estavam amarradas, porém tentaram desesperadamente abrir a porta do veículo e escapar. Como resultado, foram executadas ainda dentro do carro.

As investigações preliminares realizadas pela Polícia Civil de Mato Grosso (PCMT) apontam que as vítimas foram atraídas até a residência de uma mulher sob falsos pretextos. Este convite, no entanto, revelou-se uma armadilha montada por membros da facção criminosa.