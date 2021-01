Adolescente trans de 13 anos é espancada até a morte

PUBLICIDADE

Keron Ravach, uma menina trans de 13 anos, foi assassinada na madrugada de segunda-feira (4). O principal suspeito é um adolescente de 17 anos, que confessou ter matado Keron depois de ter tido um desentendimento a respeito do valor de um programa. As informações são do jornal O Dia.

Segundo a polícia, o suspeito disse que havia negociado um programa com a vítima. No entanto, no momento do pagamento ambos se desentenderam e o adolescente agrediu Keron, a espancando até a morte.

Ela foi atingida com pauladas e socos. O corpo dela foi encontrado em um terreno baldio.

O suspeito do crime se apresentou à polícia 12 horas após o homicídio. De acordo com amigos da vítima, Keron tinha o sonho de se tornar uma digital influencer.

O crime ocorreu na cidade de Camocim, no Ceará. A menina estava iniciando um processo de transição de gênero.

A instituição de ensino onde a jovem estudava, a Escola de Ensino Fundamental Francisco Ottoni Coelho, divulgou uma nota sobre o caso.

“Neste momento de dor e indignação, toda comunidade escolar se solidariza com familiares, amigos e colegas”, diz o texto.