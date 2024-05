Adolescente se afoga e morre durante um retiro religioso em GO

Um adolescente perdeu a vida por afogamento durante um retiro religioso em uma chácara na zona rural de Faina, no centro de Goiás. O Corpo de Bombeiros encontrou o corpo de Iagli Fernandes de Oliveira, de 13 anos, no Rio do Peixe, a 3 metros da margem e a uma profundidade de 1,90 metros.

A delegacia da Polícia Civil de Goiás está investigando o caso. A Prefeitura de Faina expressou suas condolências em uma nota publicada nas redes sociais, manifestando solidariedade à família e aos amigos de Iagli.

Conforme relatos dos bombeiros, os amigos de Iagli notaram sua ausência por volta do meio-dia, durante o almoço. Preocupados, cerca de 80 pessoas presentes no retiro religioso, juntamente com os bombeiros, iniciaram a busca pelo adolescente na área de mata próxima à chácara.

O corpo de Iagli foi encontrado por dois voluntários após duas moradoras locais relatarem terem ouvido gritos de socorro vindos do rio. Quando foi localizado, o adolescente já estava sem vida. A Polícia Militar e o Instituto Médico Legal estiveram no local para as providências necessárias.