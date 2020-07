Adolescente que matou amiga com tiro acidental pratica tiro esportivo há 3 anos

PUBLICIDADE

A adolescente, de 14 anos, que teria efetuado um disparo acidental e matado a própria amiga pratica tiro esportivo há, pelo menos, três anos. O pai dela, Marcelo Martins Cestari, de 46 anos, também pratica o esporte. A Federação de Tiro de Mato Grosso (FTMT) confirmou a informação. O acidente ocorreu na noite de domingo (12), em Cuiabá-MT.

O disparo atingiu Isabele Guimarães Ramos, de 14 anos, na cabeça. As adolescentes estavam no condomínio Alphaville, onde a vítima morava, quando ocorreu o acidente. A adolescente foi encontrada morta no banheiro da residência.

De acordo com a federação do esporte, pai e filha participavam de competições da FTMT, assim como outros membros da família. Além disso, a garota participava das aulas de tiro há três anos.

A polícia iniciou uma apuração na casa da família e encontrou sete armas. Duas delas não possuíam registro e, por isso, Marcelo Martins foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Após ser encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) ele pagou uma fiança e foi liberado. A polícia investiga o caso e irá ouvir o depoimento dos envolvidos.