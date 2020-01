Adolescente pula muro de creche e tenta estuprar cuidadora

PUBLICIDADE 

Um jovem de 12 anos invadiu uma creche do município de Itabaiana, Sergipe, e tentou estuprar uma cuidadora que estava no local. O caso aconteceu na tarde da última quarta-feira (22) e o jovem foi apreendido logo após o ocorrido.

De acordo com as autoridades, o adolescente pulou o muro da unidade e ameaçou a vítima com uma faca. Ambos entraram em luta corporal e, após a tentativa frustrada, o jovem fugiu. No entanto, foi localizado logo depois pela Polícia Militar.

O adolescente foi autuado em flagrante por auto infracional análogo ao crime de tentativa de estupro e permanece à disposição da Justiça.