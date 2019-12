Adolescente morre ao tentar salvar amigo que se afogava

PUBLICIDADE 

No fim da tarde de sábado (28), um adolescente de 14 anos morreu enquanto tentava salvar um amigo, de 16, que se afogava em uma represa de Formosa, no Entorno do Distrito Federal. Segundo o Corpo de Bombeiros, testemunhas contaram que eles tentavam atravessar a represa, nadando de uma ponta à outra, quando o mais velho se afogou. O amigo tentou ajudar, mas os dois acabaram morrendo.

De acordo com a corporação, o adolescente de 14 anos tinha conseguido atravessar a represa mas, ao perceber que o amigo estava afogando, retornou para tentar salvá-lo. As vítimas foram encontradas por equipes de mergulho a quatro metros de profundidade.

Os corpos dos adolescentes foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Formosa.