Adolescente indígena de 13 anos desaparece enquanto pais dormiam em aldeia

As polícias Civis e Militares foram até a comunidade para recolher depoimento dos pais da menina nesta segunda-feira (5)

Ariane Oliveira, de 13 anos, adolescente indígena e moradora da aldeia Jaguapiru, em Dourados (MS), está desaparecida há quatro dias.

Segundo a mãe da menina, Aldineia Oliveira, os familiares só tomaram conta do desaparecimento de Ariane quando acordaram. Desesperada pela falta da filha, Aldineia disse que foi dormir com o marido e horas depois o filho mais novo chamou os pais ao ouvir a porta da casa bater.

“Fomos dormir, horas depois o meu filho me chamou avisando do barulho e minha filha já tinha desaparecido. Nós passamos a noite procurando pela minha filha. No sábado procuramos o cacique, ele acionou as autoridades sobre o desaparecimento”, comentou a mãe da menina.

Em entrevista, a família disse que a adolescente já tinha desaparecido há um ano. Naquela vez, a mãe de Ariane comenta que a filha foi dopada e depois de vários dias encontrou a filha em frente da casa da da família.

Familiares estão desesperados com o sumiço. Comunidade indígena, polícias e Conselho Tutelar estão em busca da jovem.

O Conselho Tutelar de Itaporã, cidade vizinha à Dourados (MS), está acompanhando o caso. Em contato com o g1, representantes do órgão disseram que não podem passar informações para imprensa, mas garantiram estarem acompanhando o caso de dando suporte aos familiares da desaparecida.

O caso é investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Dourados. Para quem tiver paradeiro da menina, a família pede para que entre em contato pelo número: (67) 99655-8515.