Adolescente grávida é envenenada com chumbinho após ingerir sorvete na casa do namorado

Uma adolescente, de 17 anos, foi envenenada com chumbinho após ingerir um sorvete contaminado. Gabriele estava grávida de três meses e o principal suspeito de tê-la envenenado é o namorado, identificado como Matheus, que é o pai da criança. A irmã dele, identificada como Larissa, também é suspeita de ter participado do crime.

A adolescente ficou 12 dias internada e chegou a ficar em coma após ingerir o composto tóxico. Horas antes de passar mal, ela foi convidada para visitar Larissa. A vítima aceitou o convite e se dirigiu até a casa do namorado para tomar um sorvete. No entanto, ela passou mal após ingerir a comida envenenada.

Larissa e o irmão estão desaparecidos desde então. A família de Gabriele desconfia que os dois tenham envolvimento no crime, já que a gravidez era indesejada por Matheus, como foi relatado ao programa Balanço Geral.

O suspeito chegou a pedir para a vítima abortar a criança. No entanto, a jovem respondeu que “preferia se matar.” Ambos tiveram um relacionamento no início do ano e a jovem acabou engravidando.