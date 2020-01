Adolescente ejacula em passageira e é apreendido dentro de ônibus

PUBLICIDADE 

Um adolescente de 17 anos foi apreendido após ter ejaculado em uma passageira, no último domingo (12), dentro de um ônibus.

O adolescente estava sentado no banco de trás da vítima, que foi surpreendida e alertou os passageiros. O caso ocorreu em Balsas-MA. O ônibus saiu de Teresina-PI com destino ao Paraíso do Tocantins-TO.

De acordo com a polícia, ele estava viajando, masturbou-se e, quando ejaculou, o sêmen caiu em parte na cabeça da mulher que estava sentada na frente.

Ainda de acordo com a polícia, o adolescente foi ouvido e encaminhado ao Conselho Tutelar. Ao ser questionado, ele argumentou que não foi um ato contra a vítima, que tudo ocorreu de forma ‘acidental’.