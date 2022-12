Adolescente é o mais jovem aprovado no ITA

Caio optou por não seguir carreira e conseguiu 7,6183 na média das quatro provas, ficando em 14º na classificação. Havia 302 concorrentes

Um adolescente de 14 anos se tornou a pessoa mais jovem a passar para a 2ª fase do vestibular do Instituto de Tecnologia da Aeronáutica (ITA).

Caio Temponi ainda está no ensino médio, em Fortaleza, e teve a aprovação confirmada pelo reitor do instituto, Anderson Correia.

O resultado da 2ª fase do vestibular foi divulgado nesta quarta-feira (14). Para aqueles que optam seguir a carreira militar, a nota de corte é 6,6883. Já para aqueles que não querem a carreira, a nota é 6,8150.

Caio optou por não seguir carreira e conseguiu 7,6183 na média das quatro provas, ficando em 14º na classificação. Havia 302 concorrentes.

Além dessa, o adolescente coleciona conquistas, já tendo passado em 1º lugar em Direito na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), 1º lugar em Engenharia Civil na Universidade Federal do Cariri (UFCA) e em Medicina na Universidade de Fortaleza (Unifor) com 13 anos.