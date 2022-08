Adolescente é morto após tentar esfaquear proprietário de motel

O proprietário do motel acionou a polícia, mas fugiu do local antes da chegada da guarnição policial

Um adolescente de 17 anos de idade foi morto pelo proprietário de um motel na tarde de quarta-feira (10) na cidade de Sousa, no Sertão da Paraíba.

De acordo com informações da Polícia Civil, o adolescente, identificado por Ítalo Natan de Sousa Ferreira, teria invadido um motel da cidade de Sousa para tentar matar o proprietário do estabelecimento a facadas.

Contudo, durante a tentativa de esfaquear o proprietário do motel, o dono do local reagiu e atirou contra o adolescente, que morreu ainda no local.

O corpo do adolescente foi encaminhado para o Numol de Cajazeiras para a realização de exames periciais.