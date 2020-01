Adolescente é identificado por nove vítimas de estupro e tentativas de homicídio

PUBLICIDADE 

Um adolescente de 17 anos foi apreendido no último domingo (12) pela Polícia Civil do Pará, suspeito de estuprar e matar uma jovem de 20 anos, desaparecida dois dias antes. Após ser detido no Belém, outras nove vítimas de estupro e tentativa de homicídio procuraram as autoridades.

O caso do “Maníaco de Marituba” começou no último dia 4 de janeiro, quando o adolescente teria estuprado e roubado uma mulher. três dias depois, outro caso semelhante foi registrado. No dia 11 de janeiro o jovem teria tentado atacar duas irmãs, mas uma conseguiu fugir e chamou a polícia. A outra irmã, de 17 anos, foi estuprada e agredida. A jovem está internada em estado grave no Hospital Metropolitano, em Ananindeua (PA).

Segundo informações das autoridades, o adolescente buscava em redes sociais perfis de mulheres que atuavam como esteticistas e atendiam em domicílio. Usando um perfil feminino em uma rede social, ele se passava por cliente para atrair as vítimas e marcava um encontro. Ao chegar no local, elas recebiam uma ligação dizendo que era o marido da suposta mulher que iria buscá-las. As vítimas eram levadas pelo rapaz para uma mata onde eram atacadas.

Samara Duarte Mescouto, que estava desaparecida desde sexta-feira (10) teve a morte confirmada. a jovem era sobrinha do deputado federal Delegado Éder Mauro (PSD-PA), que se manifestou nas redes sociais. Veja:

Apreendido em casa, após análises de câmeras de segurança na região em que aconteceram os crimes, o adolescente já havia sido detido outras vezes por roubo e foi liberado de um centro de internação adolescente no dia 17 de dezembro de 2019.