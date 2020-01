Adolescente é flagrado violentando criança de 3 anos

PUBLICIDADE 

Um adolescente de 15 anos foi flagrado abusando de uma criança de três anos. O vídeo que registra o estupro começou a circular nas redes sociais nesta quarta-feira (15).

Ao ter conhecimento do caso, a polícia iniciou as investigações que identificaram a localidade do ocorrido. O suspeito foi encaminhado à delegacia junto com os pais. O caso ocorreu em Parauapebas-PA.

Segundo os pais do adolescente, ele sofre de esquizofrenia, autismo e demência moderada, declaradas por meio de receituários de remédios controlados apresentados na delegacia.

Por conta da condição do jovem, a coleta do depoimento foi impossibilitada. O pai e a mãe do suspeito prestaram depoimento.

Por meio da declaração da mãe, a vítima de três anos foi identificada e encaminhada junto à mãe para a delegacia. Ao ser questionada sobre o caso, a criança chorava. Para evitar o fenômeno da revitimização, em que a vítima pode acabar revivendo a violência, a delegada do caso decidiu não fazer a escuta especializada com a criança. Apenas a mãe prestou depoimento.

Um auto de investigação foi instaurado para que o Ministério Público possa aplicar as medidas socioeducativas cabíveis.