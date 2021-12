Adolescente é executado por seis homens

De acordo com a Polícia Militar, seis homens teriam participado do assassinato. Todos eles estavam encapuzados e fugiram logo após executar a vítima

Na noite de terça-feira (30), um adolescente de 15 anos foi executado com um disparo de arma de fogo nas costas. O caso aconteceu no bairro de Ipioca, em Maceió.

De acordo com a Polícia Militar, seis homens teriam participado do assassinato. Todos eles estavam encapuzados e fugiram logo após executar a vítima.

A vítima não tece seu nome divulgado. Uma equipe de socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito no local.

Agentes da Delegacia de Homicídios e dos institutos de Criminalística e Médico Legal também estiveram no local do crime, onde deram início as investigações.