Adolescente é esfaqueada após recusar sexo com homem de 44 anos

A vítima desmaiou e foi colocada em um buraco. Ela só conseguiu pedir ajuda horas depois

Na quarta-feira (13), um homem de 44 anos foi preso por suspeita de tentativa de feminicídio contra uma adolescente de 17 anos, em Ponte Alta do Tocantins.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito teria tentado matar a garota com vários golpes de faca após a vítima se recusar a fazer sexo.

A vítima desmaiou e foi colocada em um buraco. Ela só conseguiu pedir ajuda horas depois. A PM foi acionada por um familiar da adolescente.

A vítima contou aos policiais que o crime aconteceu porque ela não quis manter relações sexuais com o investigado.

“O autor lhe desferiu dois golpes de faca na região do abdômen e ela desmaiou, acordando horas depois, num buraco, de onde saiu e buscou socorro à residência da testemunha”, informou a PM.

No hospital foi constatado que além das lesões na barriga a adolescente também havia sido golpeada nos seios e nas costas.

Com as características do suspeito, a PM realizou buscas e o homem foi localizado. Ele oi atuado em flagrante por tentativa de feminicídio.