Adolescente é apreendido suspeito de tentar matar ex-namorada de 16 anos

De acordo com a Polícia Militar, a menina de 16 anos foi golpeada mais de 10 vezes na região do abdômen, no braço e no pescoço

Um adolescente de 17 anos foi apreendido suspeito de tentar matar a ex-namorada. O caso aconteceu no sábado (1), no Setor Maysa em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia. O capitão Bruno Alves, que participou da ocorrência, explicou que os ferimentos da adolescente foram tão foram profundos que parte de um órgão acabou ficando exposto.

"Ela perdeu muito sangue", acrescentou o capitão. De acordo com a Polícia Militar, até a noite deste domingo (2), o estado de saúde da menina era gravíssimo. A polícia ainda afirma que, após o crime, o jovem se escondeu na casa do avô, no Setor Barcelos. Ele foi achado em um dos quartos. No local, a arma utilizada no crime também foi encontrada e apreendida. À polícia, o adolescente justifica ter cometido o crime para não ser morto por uma pessoa da qual comprava drogas e devia dinheiro. "Ele me encontrou na feira e me ameaçou de morte e falou que era para eu pagar ele. No outro dia ele disse que a única coisa que era para eu fazer era matar minha ex e roubar o celular dela", afirmou.