Adolescente é apreendido por estupro em Alagoas

A operação de busca foi realizada pelos policiais da Delegacia Especializada da Criança e do Adolescente da Capital (DECAC)

Um adolescente, 17 anos, foi apreendido pela polícia de Maceió (AL) sob a alegação de ter cometido o crime de estupro contra uma mulher de 20 anos, no bairro da Jatiúca. As informações são do G1.

O crime teria acontecido na casa da vítima, no dia 1º de fevereiro na casa da vítima. O juiz Ney Alcântara de Oliveira, da 1ª Vara da Infância e Juventude da Capital, determinou que um ação de busca e apreensão fosse realizada, por ato infracional análogo a estupro.

A operação de busca foi realizada pelos policiais da Delegacia Especializada da Criança e do Adolescente da Capital (DECAC).