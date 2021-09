Adolescente é apreendido após matar e esquartejar o próprio pai

De acordo com o delegado responsável, o homem foi morto com um tiro na cabeça após uma briga com o filho

Um adolescente, de 16 anos, foi apreendido nesta segunda-feira (27) após matar o próprio pai. Além dele, a namorada do pai, de 21 anos, também foi presa por ajudar a ocultar o corpo. O caso ocorreu na última quinta-feira (23), em Fortaleza, no Ceará.

De acordo com o delegado responsável pela investigação, Rodrigo Jataí, Rafael Ferreira Barbosa, de 38 anos, foi morto com um tiro na cabeça após uma briga com o filho. Em seguida, o corpo foi esquartejado.

“De acordo com o adolescente houve uma discussão entre pai e filho, momento em que ele pegou a arma que pertencia ao pai e efetuou um disparo na cabeça do pai, vindo a causar o óbito. O adolescente afirmou que após o crime ficou desesperado e resolveu cortar os membros inferiores e superiores do pai, utilizando uma faca e um martelo”, afirmou o delegado.

Ainda segundo o adolescente, a namorada do pai, Sara Nascimento Parente de Morais, estava no quarto e, quando ouviu o disparo saiu. Ela foi rendida pelo suspeito. “Quando ela ouviu o disparo saiu do quarto, momento que o adolescente apontou a arma de fogo para ela e determinou que ela voltasse para o quarto, a amarrou e a manteve presa durante um dia inteiro”.

No dia seguinte ao crime, o adolescente pegou os membros do pai, que haviam sido guardados em um congelador no próprio apartamento da vítima, e, com o carro do homem, foi até um bairro próximo e deixou os pedaços em uma caixa de papelão.

De acordo com o adolescente, depois disso, ele voltou ao apartamento e soltou a namorada do pai. Os dois decidiram ocultar o resto do corpo da vítima, que já estava há três dias no apartamento. “Ele conversou com a companheira do pai, essa inicialmente pretendeu chamar a polícia, mas acreditou que a polícia não iria se convencer daquela história que tinha acontecido. Então, em comum acordo com o adolescente, resolveram desovar o corpo no Anel Viário, pois já estava com um cheiro muito forte e poderia chamar a atenção dos vizinhos”, afirma o delegado.

No último domingo (26), o tronco e a cabeça de Rafael foram encontrados às margens do 4° Anel Viário, no Parque Jari.

Contra o adolescente, a polícia registrou atos infracionais análogos a homicídio, porte ilegal de arma de fogo e ocultação de cadáver. Já a namorada irá responder por ocultação de cadáver e corrupção de menor.