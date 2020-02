Adolescente de 16 anos é morta com tiro na cabeça; ex namorado é suspeito

Uma testemunha relatou que deixou a vítima, Joice Narile Cândido da Silva Santana, 16, na porta do residencial Rosa dos Ventos. Segundo a testemunha, Joice iniciou uma conversa com o suspeito, em seguida foi possível ouvir um disparo de arma de fogo. O ex-namorado fugiu do local em seguida. Crime aconteceu em Maceió-AL.