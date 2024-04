Adolescente de 16 anos capota veículo roubado carregado com meia tonelada de drogas

Após uma perseguição envolvendo viaturas da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um carro conduzido por um adolescente de 16 anos capotou na BR-277.

O incidente ocorreu na manhã do último domingo (14), na cidade de Laranjeiras do Sul (PR). Segundo informações da PRF, o veículo estava carregado com mais de meia tonelada de drogas, totalizando 559 kg de maconha.

O jovem foi detido e levado ao hospital local para receber cuidados médicos. Após receber atendimento, foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos às autoridades policiais.