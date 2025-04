Adolescente de 15 anos é apreendida após esfaquear professor em sala de aula em Goiás

A Polícia Civil de Goiás apreendeu, nesta semana, uma adolescente de 15 anos suspeita de esfaquear um professor dentro de uma sala de aula, no Colégio Estadual Dom Bosco, em São Miguel do Araguaia, norte do estado. O ataque aconteceu enquanto o docente escrevia no quadro, e a aluna o atingiu pelas costas com um golpe de canivete.

A jovem foi apreendida por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado na modalidade tentada, ocorrido dentro de ambiente escolar. A Justiça atendeu ao pedido da Polícia Civil e determinou a internação provisória da adolescente. Ela foi encaminhada à Comunidade de Atendimento Socioeducativo (Case), conforme previsto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

De acordo com a corporação, a aluna teria deixado a sala durante o intervalo e retornado ao local onde o professor estava, desferindo o golpe. A agressora foi contida por colegas e professores até a chegada do socorro.

O professor, ferido nas costas, foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e liberado após os primeiros cuidados. Em depoimento à Polícia Civil, ele relatou um desentendimento com a aluna ocorrido no ano anterior, que pode estar relacionado à motivação do ataque.