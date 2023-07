Adolescente de 15 anos desaparece ao sair de casa para encontrar a mãe

Segundo familiares, Emilly Roniclesia Porto Félix, de 15 anos, estava em casa, quando saiu dizendo que iria encontrar a mãe na churrascaria

Na noite do último sábado (15), uma adolescente de 15 anos desapareceu após sair de casa para encontrar a mãe em uma churrascaria na cidade de Patu, no Rio Grande do Norte.

Segundo familiares, Emilly Roniclesia Porto Félix, de 15 anos, estava em casa, quando saiu dizendo que iria encontrar a mãe na churrascaria.

Após a adolescente não encontrar a mãe, na manhã do domingo (16), os familiares procuraram a delegacia para notificar o desaparecimento.

Na manhã desta terça-feira (18), familiares encontraram peças de roupas que seriam da vítima e acionaram a polícia e o Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep).

De acordo com o delegado, a polícia já tem um suspeito, mas não há elementos que justifiquem a prisão em flagrante ou o pedido de prisão preventiva dele.