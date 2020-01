Adolescente de 14 anos estupra prima de 1 ano e 6 meses

PUBLICIDADE 

Por volta de 16h30 da última terça-feira (21), um adolescente de 14 anos estuprou a prima, uma criança de 1 ano e 6 meses. A menina precisou passar por cirurgia de urgência para a reconstrução das partes íntimas.

O Conselho Tutelar do município de Tefé, onde aconteceu o crime, afirma que os pais da criança tinham saído para fazer cobranças e deixaram a menina aos cuidados da avó materna. Ela, por sua vez, pediu para que o neto cuidasse da menina enquanto ela dormia.

Enquanto a avó descansava, o adolescente cometeu a agressão contra a criança. De acordo com o delegado titular da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Tefé, quando a avó acordou, percebeu que algo de estranho tinha acontecido com a criança e a levou imediatamente para um hospital local.

O adolescente confessou o crime. Ele disse ter sido vítima de abusos sexuais quando criança e afirmou já ter praticado outras agressões do tipo. O adolescente foi apreendido e, após prestar depoimento, foi entregue à Promotora da Infância e Juventude e depois para o Juizado da Infância e do Adolescente, que será o órgão que decidirá as medidas a serem tomadas.