Adolescente de 14 anos é acusado de matar universitária a facadas em NY

Um adolescente de 14 anos foi preso e acusado de esfaquear um estudante de uma universidade de Nova York até a morte, disseram autoridades neste sábado.

Tessa Majors, de 18 anos, caloura da Barnard College, foi atacada por três adolescentes enquanto passeava pelo Morningside Park, em Manhattan, no dia 11 de dezembro. Esse espaço público verde separa o Barnard College e a Columbia University do Harlem.

Majors foi encontrada do lado de fora do parque com sangramento intenso, segundo a acusação criminal, resultado de vários ferimentos a bala no peito. A mulher morreu mais tarde no hospital.

Rashaun Weaver, de 14 anos, é acusado de esfaquear Majors. A busca por ele se estendeu por várias semanas, mas ele foi finalmente preso na sexta à noite.

No julgamento, Weaver será considerado legalmente adulto, acusado de homicídio de segundo grau e roubo, disse o procurador do distrito de Manhattan, Cyrus Vance.

“Temos certeza de que temos a pessoa que a esfaqueou sob custódia e que ela enfrentará a Justiça”, disse Dermot Shea, chefe da polícia de Nova York, em entrevista coletiva.

Vance afirmou que os investigadores têm provas de DNA e em vídeo e sugeriu que o suspeito havia se incriminado em uma gravação de áudio.

Um suposto cúmplice de 13 anos também foi acusado no mesmo caso, mas será julgado em um tribunal de menores.

“Quero que os nova-iorquinos saibam que estamos hoje a renovação do compromisso com a imparcialidade neste caso, porque só um julgamento justo pode resultar em verdadeira justiça para Tessa Majors”, disse Vance.

Agence France-Presse