Adolescente de 13 anos é flagrado dirigindo carro com mais de 150 quilos de maconha

De acordo com a Polícia Militar, o veículo estava com placas adulteradas de um outro automóvel

Um adolescente foi flagrado dirigindo um carro com 152 quilos de maconha em Passos Maia, no Oeste catarinense, no sábado (10).

Aos policiais o adolescente afirmou que pegou a droga em Matelândia, no Paraná. O destino final da droga era o Rio Grande do Sul. A abordagem contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal.

A apreensão ocorreu durante abordagem realizada por volta das 16h, na estrada geral na Linha Treze de Maio.

Após a operação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o adolescente foi encaminhado à delegacia.