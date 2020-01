Adolescente assediada em ônibus encontra vídeo do abuso em site pornô e denuncia crime

PUBLICIDADE 

Uma adolescente de 17 anos foi assediada em um ônibus e denunciou o crime após encontrar as imagens do abuso em um site pornô. A adolescente relatou o crime em suas redes sociais. Ela também registrou queixa na polícia.

O post feito por Jai Silva, como ela se identifica no Twitter, tinha mais de 39 mil compartilhamentos até a tarde desta terça-feira. Na postagem, ela expõe o caso de assédio que sofreu e pede ajuda para que internautas denunciassem a página em que o vídeo foi postado, para que fosse tirado do ar.

O caso ocorreu em São José dos Campos-SP. A adolescente conta que o episódio aconteceu no dia 30 de novembro de 2019, quando pegava a linha 308 por volta das 13h. Jai afirma que o ônibus estava vazio, mas o homem se manteve em pé ao lado dela.

De acordo com a jovem, o homem ficou ao lado dela e ela começou a perceber que ele aproximava a parte íntima, mostrando que estava excitado. A adolescente conta que ele só parou quando ela pegou o celular para filmar.

Depois que o homem deixou o coletivo, a adolescente conta que pensou em denunciar, mas sem o contato físico, apenas o constrangimento, ficou com receio de que não fosse levada a sério.

Nesta terça-feira (28), quando estava no ônibus que faz a mesma linha recebeu uma mensagem de um ex-colega dizendo que havia visto ela em uma imagem em um site de conteúdo pornográfico. Ao abrir o link, percebeu que as imagens foram feitas no dia do assédio.

Sem saber o que fazer para que a imagem fosse deletada, relatou o assédio sofrido na rede social e pediu que amigos ajudassem a denunciar a plataforma e o perfil do assediador, que usava um codinome.

Jai esteve nesta terça-feira (28) com o pai na Delegacia de Defesa da Mulher em São José dos Campos. O caso foi registrado como crime contra a dignidade sexual.