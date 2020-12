Acusado de matar dois chefes do PCC é trazido ao DF

PUBLICIDADE

Um homem acusado de matar dois chefes do Primeiro Comando da Capital (PCC) foi transferido para a Penitenciária Federal de Brasília. Carlenilto Pereira Maltas é um dos 10 apontados de tirar a vida de Gegê do Mangue e Paca, membros da alta cúpula da facção criminosa.

Carlenito estava preso na Casa de Privação Provisória de Liberdade Professor Jucá Neto, em Itaitinga-CE. Ele foi transferido no último dia 11 de dezembro para a Penitenciária Federal. Na mesma unidade, estão presos membros do PCC, como o líder Marcos William Herbas Camacho, o ‘Marcola’.

A 15ª Vara da Justiça Federal de Brasília não revelou o motivo da transferência pelo fato de o caso correr em segredo de Justiça.

O caso

O crime ocorreu em fevereiro de 2018. Carlenito e outros suspeitos armaram uma emboscada para as vítimas. Após uma viagem de helicóptero onde todos estavam juntos, o duplo homicídio foi cometido. Os corpos de Rogério Jeremias de Simone (Gegê do Mangue) e Fabiano Alves de Souza (Paca) foram encontrados em uma reserva indígena de Aquirraz-CE, sem identificação. Gegê e Paca foram mortos com tiros no rosto e facadas no olho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

À época, o crime chocou as autoridades. “Gegê era considerado o número 1 do PCC em liberade, abaixo apenas do Marcola. O Paca estava entre os seis da facção”, afirmou o promotor de Justiça Lincoln Gakiya, ao G1.

Não há indícios de que o crime tenha ocorrido por rivalidade entre facções. Autoridades apontam que apenas membros do próprio PCC sabiam que Gegê e Paca estariam no Ceará. Ainda não se tem certeza, no entanto, de que Carlenito e demais suspeitos são membros da facção. Como dito anteriormente, o processo corre em segredo de Justiça.