Acusado de estuprar menina de 14 anos é preso

Suspeito, de 42 anos, era amigo da família da vítima, que tinha 14 anos à época

Um homem de 42 anos foi preso, nessa terça-feira (9), sob suspeita de estuprar uma adolescente de 14 anos. A Polícia Civil efetuou a prisão na casa de parentes do acusado, onde o suspeito estava escondido.

O crime de estupro ocorreu em 2009, na cidade de Tabarai, interior paulista. O suspeito foi preso no povoado Riachão, em Craíbas, no Agreste de Alagoas. Ele foi preso em cumprimento a um mandado de prisão preventiva da comarca de Pirapozinho, em São Paulo.

De acordo com as investigações, o homem, de 42 anos, era amigo da família da vítima, que tinha 14 anos à época. O pai da vítima confiava no suspeito e chegou até a arrumar um emprego para ele, em uma usina.

O homem foi conduzido à Central de Polícia Civil de Arapiraca e, em seguida, para o Presídio do Agreste, em Girau do Ponciano, onde estará à disposição da Justiça de São Paulo.