Açude rompe e água inunda comunidade no interior do RN

Na noite da última sexta-feira, 11, o rompimento de um pequno açude assustou os moradores do município de Guamaré, região da Costa Branca potiguar. O rompimento do açude inundou a comunidade.

Por volta da 20h, a Defesa Civil do município foi acionada e atuou na região até a madrugada do sábado, 12.

De acordo com o município, apesar do susto, não houve desabrigados ou desalojados no local. A situação foi normalizada durante o fim de semana.

O acidente aconteceu no conjunto habitacional Raimundo Avelino, localizado às margens da BR-406, próximo ao distrito de Baixa do Meio.

Conforme o município, um caminhão sugador foi utilizado para retirar a água das casas atingidas e foi criado um gabinete de crise que envolve forças de segurança e assistência social.

A prefeitura diz, ainda, que a causa dos alagamentos foi o rompimento de um pequeno açude localizado no município vizinho, Pedro Avelino, causado em função das chuvas.

Ninguém ficou ferido.