Acorrentada dentro de rio, corpo de ex-modelo é encontrado

Simone da Rocha Silveira, de 29 anos, foi encontrada morta no fundo de um rio, em Xanxerê, Santa Catarina, no último dia 11. Desaparecida desde o dia 3 de março, a jovem foi achada acorrentada a peças de carro no fundo da represa. O principal suspeito é o ex-companheiro da vítima.

Adir Barbosa Martins, de 52 anos, foi encontrado morto dentro de seu carro um dia depois do desaparecimento da jovem. De acordo com a polícia, o suspeito se matou com um tiro na cabeça. O casal se relacionou por pouco tempo e estavam separados. As informações foram disponibilizadas pelo jornal Diário Catarinense.

O corpo da vítima foi achado com uma corrente amarrada no pescoço e submerso no Rio Irani. A polícia apura ainda se a vítima já estava morta quando foi jogada no rio. Isso se enquadraria em ocultação de cadáver. No momento, é aguardado o laudo.