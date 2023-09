Acidente grave mata mãe e filho de 2 anos em GO-330

Eles foram prontamente socorridos e encaminhados ao hospital da cidade, mas, lamentavelmente, não resistiram aos ferimentos

ma jovem de 23 anos, identificada como Maryana de Oliveira Eurípedes Silva, e seu filho de apenas 2 anos, José Miguel de Oliveira Leite, perderam a vida em um acidente de carro na rodovia GO-330, entre os municípios de Orizona e Pires do Rio, no sudeste de Goiás.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o veículo em que Maryana e seu filho estavam capotou várias vezes, resultando em ferimentos graves para ambos.

O acidente ocorreu próximo a um ferro velho e foi relatado por uma testemunha que passava pela rodovia e acionou os bombeiros. A causa exata do acidente permanece desconhecida, mas as investigações iniciais indicam que Maryana perdeu o controle do veículo em uma curva, resultando na saída da pista e no capotamento do carro.

O tenente Erick Martuscelli de Almeida, dos Bombeiros, relatou que, no momento da chegada da equipe de resgate, Maryana estava consciente e capaz de se comunicar. Ela informou aos socorristas que seu filho também estava no veículo no momento do acidente. Ambos foram arremessados para fora do carro devido ao impacto da colisão, agravando ainda mais a situação.

Apesar de consciente, Maryana sofreu uma fratura na região pélvica, enquanto o filho dela apresentava um quadro muito mais grave, com ferimentos graves e em parada cardiorrespiratória. A equipe médica realizou todos os procedimentos possíveis no local e, em seguida, transportou os dois para o Hospital Municipal de Pires do Rio em busca de atendimento médico urgente.