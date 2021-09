Acidente envolvendo micro-ônibus com atletas de vôlei deixa três mortos

Vítimas que vieram a óbito estavam em uma caminhonete, que vinha em sentido contrário e bateu de frente com o micro-ônibus

Um acidente envolvendo uma caminhonete e um micro-ônibus deixou três pessoas mortas na BR-282, em Lages-SC, na noite de domingo (12). Três pessoas da caminhonete vieram a óbito.

No ônibus, havia 11 atletas do time Curitibanos, de vôlei. Três deles tiveram ferimentos leves. Já as vítimas da caminhonete morreram ainda no local da colisão. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas são um homem, uma mulher e uma criança. Eles não haviam sido identificados até a última atualização desta matéria.

Segundo o motorista do micro-ônibus, atletas de vôlei seguiam de Lages para São José do Cerrito, ainda em Santa Catarina. No km 226 da BR-282, por volta das 20h40, a caminhonete que vinha sentido contrário rodopiou na pista, invadiu a faixa contrária e bateu de frente com o veículo.