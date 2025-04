Acidente entre dois ônibus na Avenida Paulista deixa 7 feridos

Uma colisão entre dois ônibus na Avenida Paulista, no sentido da Consolação, deixou ao menos sete pessoas feridas na manhã desta segunda-feira, 14, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros.

A ocorrência foi registrada por volta das 6 horas da manhã na altura do número 100, na região da Bela Vista, no centro da capita paulista.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o acidente registrado após a Praça Osvaldo Cruz ainda ocupava duas faixas da direita da via por volta das 8h.

Entre as vítimas está uma mulher que fraturou o braço e uma segunda que teve ferimento no ombro. Ambas foram encaminhadas para atendimento em hospital.

Cinco viaturas, segundo a corporação, foram encaminhadas para atendimento no local. Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também prestam auxílio. O policiamento também foi acionado.

Estadão Conteúdo