Acidente entre aviões deixa três pessoas mortas nos Estados Unidos

Dois aviões de pequeno porte colidiram e três pessoas morreram nesta quinta-feira (18) na Califórnia (EUA)

Dois aviões de pequeno porte colidiram e três pessoas morreram nesta quinta-feira (18) na Califórnia (EUA). Segundo as TVs norte-americanas CNN e NBC News, o acidente foi próximo ao Aeroporto Municipal de Watsonville e não houve feridos no solo -apenas quem estava nos voos se machucou.

A FAA (Administração Federal de Aviação) afirmou que os modelos dos aviões eram um monomotor Cessna 152 e um bimotor Cessna 340, que colidiram durante a descida final. Uma pessoa estava a bordo do Cessna 152 e duas pessoas estavam a bordo do Cessna 340, disse a FAA.

O tenente Patrick Dimick, do Gabinete do Xerife do Condado de Santa Cruz, confirmou que “há mortes entre as duas aeronaves”. O presidente da câmara de Watsonville, Eduardo Montesino, disse também que um animal de estimação a bordo de um dos aviões também morreu.

Os moradores locais também relataram o “estrondo” e lamentaram as mortes.

“Ouvi um grande estrondo, parecia um acidente de carro. É realmente assustador. Fica bem ao lado da minha casa, poderia ter atingido qualquer residência”, disse Josh Barry. “Vi em um piscar de olhos o outro avião e eles se chocaram. E foi quase como se o avião mais rápido tivesse atravessado o avião menor”, afirmou Cam Primavera.

Mike McCarron, especialista em aviação, explicou que o Aeroporto de Watsonville, como muitos aeroportos menores, é um aeródromo não controlado, o que significa que não há torre de controle. “Os próprios pilotos limpam o espaço aéreo para todas as suas manobras”, disse ele.

A Prefeitura de Watsonville prestou condolências aos familiares. “Estamos absolutamente tristes ao saber do trágico incidente que tirou a vida de várias pessoas. A cidade de Watsonville envia suas mais profundas condolências aos amigos e familiares daqueles que faleceram”.

A FAA e o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes conduzirão uma investigação para apurar o que aconteceu na colisão que matou as três pessoas.