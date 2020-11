Acidente em rodovia deixa ao menos 22 mortos e 15 feridos

PUBLICIDADE

Um ônibus e um caminhão colidiram na Rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, entre Taguaí e Taquarituba, no interior de São Paulo. O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira e deixou ao menos 15 pessoas gravemente feridas. As equipes do Corpo de Bombeiros contabilizaram 22 duas vítimas fatais até o momento.

Segundo a corporação, a colisão ocorreu no km 172, em Taguaí. A Polícia Rodoviária de Piraju-SP também foi acionada para atender à ocorrência

De acordo com as informações preliminares, todos os envolvidos no acidente estão sendo encaminhados a hospitais de Taguaí, Fartura e Taquarituba. Segundo os bombeiros, o ônibus envolvido no acidente levava funcionários de uma empresa de têxtil.

A rodovia foi interditada enquanto as autoridades realizavam o atendimento da ocorrência.