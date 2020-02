Acidente de motocicleta acaba com uma criança de nove anos morta

Uma criança de nove anos foi vítima de um acidente de motocicleta na noite da última segunda-feira (24), na rodovia AL-115, em Alagoas. Os pais da criança sobreviveram ao acidente. Os três estavam na mesma moto.

De acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), o condutor do veículo José Edvanio Pedro da Silva, pai da criança, dirigia no sentido Igací/Arapiraca. Ele tentou uma saída de pista, invadiu a contramão, bateu em uma árvore e tombou logo em seguida.

A mãe da criança foi identificada como Jessielle da Silva Oliveira. Os adultos usavam capacete, mas a criança estava sem o equipamento de segurança. A menina morreu no local do acidente.

Os pais da criança foram atendidos por uma equipe do Samu, e levados para o Hospital de Emergência do Agreste.