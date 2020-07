Acidente de laboratório: involuntariamente, peixe híbrido é criado por cientistas

PUBLICIDADE

Na Hungria, cientistas do Centro Nacional de Pesquisa e Inovação criaram um novo tipo de peixe híbrido. A espécie é uma mistura do peixe-espátula e do esturjão russo. A nova descoberta tem o nome de sturddlefish e o mais curioso é que tudo isso foi um acidente de laboratório.

Por meio de um artigo, os pesquisadores relataram que queriam fazer a ginogênese com as células reprodutivas dos animais. Nesse processo, ovos de determinada espécie são desenvolvidos e o material genético masculino não interfere diretamente. Porém, para a surpresa dos cientistas, a experiência produziu filhotes híbridos das duas espécies.

“Eu simplesmente não acreditei. Eu pensei, hibridização entre esturjão e peixe-espátula? Não tem como”, disse Solomon David, especialista em ecologia da Universidade Estadual de Louisiana, nos Estados Unidos.

“Eu tive que olhar duas vezes quando vi”, completou David.

Agora, os pesquisadores possuem cerca de 100 espécies vivas que podem ser divididas em três partes: os que parecem com o peixe-espátula, aqueles parecidos com o esturjão russo e os híbridos, que têm características das duas espécies usadas na experiência.

“Nunca quisemos brincar com a hibridação. Foi absolutamente involuntário”, lembrou Attila Mozsár, um dos autores da descoberta. Ele ressalta que a criação de híbridos não é incentivada pela ciência pois pode causar sofrimento aos animais.