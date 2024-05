Acidente após perseguição policial deixa 4 mortos no Rio

Dois policiais militares e dois homens ainda não identificados morreram em um acidente de trânsito após perseguição na saída do túnel Rebouças, no viaduto Saint Hilaire, em direção ao Jardim Botânico, na zona sul do Rio de Janeiro, na madrugada desta quarta-feira (22).

Segundo o Centro de Operações do Rio, o acidente envolveu uma viatura policial e um carro particular. O acesso ao túnel ficou fechado durante três horas, com desvio do trânsito pela avenida Borges de Medeiros.

De acordo com Polícia Militar, o acidente foi atendido por policiais do 23º Batalhão, no Leblon. Quando chegaram no local, eles encontraram as quatro pessoas mortas e os dois veículos destruídos.

Os dois policiais mortos faziam parte do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas. Eles realizavam patrulhamento na Linha Vermelha, na altura do km 19,5, quando tentaram abordar um carro que não parou e fugiu do local.

Os dois policiais mortos entraram em uma viatura e outros dois policiais entraram em outra para fazer o cerco aos suspeitos. Uma das viaturas e o carro perseguido capotaram durante a perseguição em uma curva, na descida do túnel Rebouças para o Jardim Botânico.

O local foi isolado para realização de perícia técnica.