Abrigo de animais diz que ‘pior gato do mundo’ está disponível para adoção

PUBLICIDADE 

O “pior gato do mundo” está disponível para adoção – basta procurar a organização de resgate de animais do Condado de Mitchell, na Carolina do Norte.

O abrigo, a cerca de 89 quilômetros a nordeste de Asheville, isenta as taxas de adoção, na esperança de que alguém tire a gata chamada Perdita de suas mãos.

O grupo diz em sua página do Facebook: “Achamos que ela estava doente. Acontece que ela é apenas uma idiota”.

Um perfil explícito da felina mal-humorada diz que ela não gosta de “cachorros, crianças, os Dixie Chicks, filmes da Disney, Natal e por último mas NÃO menos importante… ABRAÇOS”. Ela gosta de se esconder, fingir ser doente e “olhar dentro de sua alma até que você sinta que nunca mais estará alegre de novo …”.

Acrescenta: “Ela é solteira e pronta para ser socialmente desajeitada com um humano socialmente desajeitado que entende o espaço pessoal. “

A diretora do abrigo Amber Lowery diz que Perdita, de 4 anos, chegou às instalações na véspera de Natal, informou ao Charlotte Observer. Desde então, a organização tem alertado os visitantes de que as tentativas de Perdita de atrair transeuntes para sua gaiola são na verdade um ardil que não vai acabar bem.

“Estou olhando para ela agora e ela está rolando em sua pequena cama, parecendo doce e fofa, mas no minuto em que você tenta acariciá-la, ela dá um tapa em você. Nós pensamos que ela estava com dor e a levamos ao veterinário e ele disse: ‘Não, esse gato é apenas um idiota’ ”, disse Lowery ao jornal.

Seu post no Facebook atraiu milhares de “curtidas” – e um post de acompanhamento diz que foram enviadas mais de 50 solicitações para adotá-la.

Uma pessoa escreveu na página do abrigo no Facebook que esperava que Perdita encontrasse “o lar gótico dos seus sonhos”. O abrigo respondeu: “Nós também … e em breve”.