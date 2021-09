Abelhas matam 63 pinguins ameaçados de extinção

A África do Sul abriga a maior comunidade de pinguins africanos do mundo

Sessenta e três pinguins africanos, uma espécie ameaçada de extinção, foram encontrados mortos por picadas de abelha em uma praia próxima da Cidade do Cabo, informou neste domingo a Fundação da África Austral para a Conservação de Aves Costeiras (Sanccob).

“As abelhas picaram essas aves até a morte”, disse à AFP David Roberts, veterinário da fundação. Os pinguins mortos foram encontrados na última sexta-feira, na praia de Simon’s Town, a cerca de 40 quilômetros da Cidade do Cabo.

Foram observadas picadas perto dos olhos e abelhas mortas foram vistas na praia, disse Roberts. Além de autópsias, os veterinários farão outros exames, para detectar doenças ou substâncias tóxicas.

Roberts lamentou o ocorrido, que disse ser um evento raro, e assinalou que “as abelhas também fazem parte do ecossistema”.

A África do Sul abriga a maior comunidade de pinguins africanos do mundo. A espécie tinha uma população de 13.000 animais em 2019, espalhados principalmente entre a África do Sul e a Namíbia.

Os pinguins africanos estão ameaçados de extinção, de acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN).

Agence France Presse